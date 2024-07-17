Close button

Курс валют НБУ на 17 июля

Курс валют НБУ на 17 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 17 июля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 16 июля, достиг уровня 41.2575 за 1 доллар.

Евро подорожал на 25 коп до 44.9789 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 30 коп до 53.5027 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 24 коп до 46.0823 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 3 коп до 10.5440 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.257500 +0.2468
EUR Евро 44.978900 +0.2526
GBP Фунт стерлингов 53.502700 +0.3016
CHF Швейцарский франк 46.082300 +0.2398
PLN Польский злотый 10.544000 +0.0257

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

Новости

Популярные темы форума

analytics