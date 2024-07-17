Курс валют НБУ на 17 июля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 17 июля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 16 июля, достиг уровня 41.2575 за 1 доллар.
Евро подорожал на 25 коп до 44.9789 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 30 коп до 53.5027 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос на 24 коп до 46.0823 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос на 3 коп до 10.5440 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.257500
|EUR
|Евро
|44.978900
|GBP
|Фунт стерлингов
|53.502700
|CHF
|Швейцарский франк
|46.082300
|PLN
|Польский злотый
|10.544000
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.