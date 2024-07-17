Курс валют НБУ на 17 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 17 июля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 16 июля, достиг уровня 41.2575 за 1 доллар.

Евро подорожал на 25 коп до 44.9789 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 30 коп до 53.5027 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 24 коп до 46.0823 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 3 коп до 10.5440 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.257 500 EUR Евро 44.978 900 GBP Фунт стерлингов 53.502 700 CHF Швейцарский франк 46.082 300 PLN Польский злотый 10.544 000

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.