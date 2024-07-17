У Держдепі США не можуть передбачити куди зайде дружба РФ та Китаю

Сполучені Штати очікують, що Китай зможе зіграти продуктивну роль у процесі досягнення справедливого й тривалого миру в Україні. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє Укрінформ.

"Ми бачили поглиблення відносин між Китаєм і Росією, і це стосується не лише відновлення оборонно-промислової бази (РФ – ред.). Це також стосується спроб (Китаю – ред.) бути основним стратегічним партнером Росії" , - сказав Міллер.

Він нагадав про те, що лідери двох країн – Путін і Сі – обмінялися візитами.

"І тому я не можу передбачити, куди це зайде далі" , - зазначив представник зовнішньополітичного відомства США.

Водночас, зауважив він, американська сторона у діалозі з Пекіном натякала, що він може відіграти продуктивну роль у справ припинення війни, "але це має бути роль, яка визнає, хто є агресором, а хто – жертвою".

І це, за словами Міллера, має бути не просто досягненням миру заради миру, а встановлення "справедливого й міцного" миру для Української держави.