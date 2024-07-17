В Госдепе США не могут предусмотреть, куда зайдет дружба РФ и Китая

Соединенные Штаты ожидают, что Китай сможет сыграть продуктивную роль в процессе достижения справедливого и продолжительного мира в Украине. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает Укринформ.

"Мы видели углубление отношений между Китаем и Россией, и это касается не только восстановления оборонно-промышленной базы (РФ – ред.). Это также касается попыток (Китая – ред.) быть основным стратегическим партнером России" , - сказал Миллер.

Он напомнил, что лидеры двух стран – Путин и Си – обменялись визитами.

"И потому я не могу предположить, куда это зайдет дальше" , - отметил представитель внешнеполитического ведомства США.

В то же время, отметил он, американская сторона в диалоге с Пекином намекала, что он может сыграть продуктивную роль в делах прекращения войны, "но это должна быть роль, признающая кто агрессором, а кто жертвой".

И это, по словам Миллера, должно быть не просто достижением мира во имя мира, а установление "справедливого и крепкого" мира для Украинского государства.