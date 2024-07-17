Дохід ритейлерів торік зріс на понад 20% – "Опендатабот"

457,32 млрд грн склав сукупний дохід найбільших компаній роздрібної торгівлі. Лідерами стали АТБ та Сільпо. Проте за чистим прибутком перевагу отримали компанії групи Ольвія ("Єва" та "Варус"), повідомляє Опендатабот.

Сукупний дохід компаній Індексу роздрібної торгівлі "Опендатабота" зріс на 23% порівняно з 2022 роком. Тоді цей показник склав 370,52 млрд грн.

Лідером у сфері роздрібної торгівлі залишається "АТБ-маркет", який входить до корпорації Геннадія Буткевича, Євгена Єрмакова та Віктора Карачуна. Саме АТБ отримали майже 40% від сукупного доходу усіх компаній. Компанія заробила 181,09 млрд грн, збільшивши свій дохід на 22% порівняно з 2022.

Друге та третє місця посідають компанії "Сільпо-Фуд" та "Фора", які входять до "Фоззі Груп" Володимира Костельмана. Їх дохід виріс у 1,2 та 1,5 рази відповідно. Загалом компанії "Фоззі груп" отримали 114,22 млрд грн доходу. "Фора" збільшила свій чистий прибуток у 5,5 рази за рік.

Серед топ-10 Індексу "Опендатабота" найбільший приріст доходу — у 1,7 рази — стався у "Комфі трейд", власниками якої є Станіслав Роніс та Світлана Гуцул. Дохід збільшився і склав 27,63 млрд грн — а чистий прибуток зріс до 40 млн грн, тобто у 20 разів.

Проте найбільший чистий прибуток отримала компанія РУШ (мережа супермаркетів "Єва"), яка входить до групи Ольвія, власниками якої є Валерій Кіптик та Руслан Шостак. Її чистий прибуток торік зріс у 2,3 рази — до 2,2 млрд грн. а дохід у 2023 році збільшився на третину.

Ще одна компанія групи Ольвія, компанія Омега (супермаркети "Варус"), теж потрапила в топ-10. Торік її дохід зріс на 20%, до 17,5 млрд грн, а чистий прибуток збільшився в 1,7 рази — майже 200 млн грн.

"Вест Петрол Маркет" (мережа АЗК WOG) теж увійшла до Індексу з на 18% меншими показниками доходу — 27,69 млрд грн. та майже двічі меншим чистим прибутком — 265,89 млн грн.

До Індексу роздрібної торгівлі 2024 також потрапили: