Доход ритейлеров в прошлом году вырос более чем на 20% – "Опендатабот"

457,32 млрд грн составил совокупный доход крупнейших компаний розничной торговли. Лидерами стали АТБ и Сильпо. Однако за чистым доходом преимущество получили компании группы Ольвия ("Ева" и "Варус"), сообщает Опендатабот.

Совокупный доход компаний Индекса розничной торговли "Опендатабота" вырос на 23% по сравнению с 2022 годом. Тогда этот показатель составил 370,52 млрд. грн.

Лидером в сфере розничной торговли остается "АТБ-маркет", входящий в корпорацию Геннадия Буткевича, Евгения Ермакова и Виктора Карачуна. Именно АТБ получили около 40% от совокупного дохода всех компаний. Компания заработала 181,09 млрд грн, увеличив свой доход на 22% по сравнению с 2022 годом.

Второе и третье места занимают компании "Сильпо-Фуд" и "Фора", входящие в "Фоззи Групп" Владимира Костельмана. Их доход вырос в 1,2 и 1,5 раза соответственно. В общей сложности компании "Фоззи групп" получили 114,22 млрд грн дохода. Фора увеличила свою чистую прибыль в 5,5 раза в год.

Среди топ-10 Индекса "Опендатабота" наибольший прирост дохода – в 1,7 раза – произошел в "Комфи трейд", владельцами которой являются Станислав Ронис и Светлана Гуцул. Доход увеличился и составил 27,63 млрд грн — а чистая прибыль выросла до 40 млн грн, то есть в 20 раз.

Однако наибольшую чистую прибыль получила компания РУШ (сеть супермаркетов "Ева"), которая входит в группу Ольвия, владельцами которой являются Валерий Киптик и Руслан Шостак. Ее чистая прибыль в прошлом году выросла в 2,3 раза – до 2,2 млрд грн. а доход в 2023 году увеличился на треть.

Еще одна компания группы Ольвия, компания Омега (супермаркеты "Варус") тоже попала в топ-10. В прошлом году ее доход вырос на 20%, до 17,5 млрд грн, а чистая прибыль увеличилась в 1,7 раза – почти 200 млн грн.

"Вест Петрол Маркет" (сеть АЗК WOG) тоже вошла в Индекс с на 18% меньшими показателями дохода - 27,69 млрд грн и почти дважды меньше чистой прибылью — 265,89 млн грн.

В Индекс розничной торговли 2024 года также попали: