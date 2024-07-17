Скільки українців мають пенсію понад 10 тисяч грн – дані ПФУ

Станом на 1 липня 2024 року пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 1 281 468 українців. Це становить 12,5% від загальної кількості пенсіонерів (10 263 722 осіб). Про це свідчать дані Пенсійного фонду України, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними ПФУ, більш ніж половина українців одержують пенсії до 5 тисяч гривень.

Розмір пенсій розподіляється так: