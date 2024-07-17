Скільки українців мають пенсію понад 10 тисяч грн – дані ПФУ
Станом на 1 липня 2024 року пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 1 281 468 українців. Це становить 12,5% від загальної кількості пенсіонерів (10 263 722 осіб). Про це свідчать дані Пенсійного фонду України, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
За даними ПФУ, більш ніж половина українців одержують пенсії до 5 тисяч гривень.
Розмір пенсій розподіляється так:
- до 3000 гривень – 26,1%, 2 682 526 осіб, середня пенсія – 2 762,99 гривень,
- від 3001 до 4000 гривень – 17,3%, 1 777 635 осіб, середня пенсія – 3 546,82 гривень,
- від 4001 до 5000 гривень – 18,6%, 1 907 551 особа, середня пенсія – 4 415,16 гривень,
- від 5001 до 10000 гривень – 25,5%, 2 614 542 особи, середня пенсія – 6 854,13 гривень,
- понад 10 000 гривень – 12,5%, 1 281 468 осіб, середня пенсія – 15 326,88 гривень.