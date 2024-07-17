Сколько украинцев имеют пенсию более 10 тысяч грн – данные ПФУ

По состоянию на 1 июля 2024 года пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 1 281 468 украинцев. Это составляет 12,5% от общего числа пенсионеров (10 263 722 человек). Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным ПФУ, более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен.

Размер пенсий распределяется следующим образом: