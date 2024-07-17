Сколько украинцев имеют пенсию более 10 тысяч грн – данные ПФУ
По состоянию на 1 июля 2024 года пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 1 281 468 украинцев. Это составляет 12,5% от общего числа пенсионеров (10 263 722 человек). Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
По данным ПФУ, более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен.
Размер пенсий распределяется следующим образом:
- до 3000 гривен - 26,1%, 2 682 526 человек, средняя пенсия - 2 762,99 гривен,
- от 3001 до 4000 гривен - 17,3%, 1 777 635 человек, средняя пенсия - 3 546,82 гривен,
- от 4001 до 5000 гривен - 18,6%, 1 907 551 человек, средняя пенсия - 4 415,16 гривен,
- от 5001 до 10000 гривен - 25,5%, 2 614 542 человека, средняя пенсия - 6 854,13 гривен,
- более 10000 гривен - 12,5%, 1 281 468 человек, средняя пенсия - 15 326,88 гривен.