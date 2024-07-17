Колишні опоненти Трампа підтримали його на з'їзді республіканців

Колишні суперники Дональда Трампа у боротьбі за президентську номінацію Ніккі Гейлі і Рон Десантіс підтримали його кандидатуру під час з’їзду Республіканської партії США, повідомляє Європейська правда.

Зокрема, Гейлі сказала, що Трамп "має мою рішучу підтримку, і крапка", додавши, що звертається до тих, "хто не погоджується з Дональдом Трампом на 100%".

"Вам не обов'язково погоджуватися з Трампом на 100%, щоб голосувати за нього. Повірте мені. Я не завжди погоджувалась із президентом Трампом. Але ми погоджуємося частіше, ніж не погоджуємося" , – сказала вона.

Гейлі також вказала, що за президентства Трампа кремлівський правитель Владімір Путін не напав на Україну, "бо знав, що Дональд Трамп сильний".

Десантіс також одразу дав зрозуміти, що підтримує Трампа: "Відправмо Джо Байдена на пенсію і повернімо Дональда Трампа в Білий дім".

Лише кілька місяців тому Гейлі та Десантіс були найвідомішими республіканцями, які критикували Трампа. Приміром, у січні Гейлі казала, що експрезидент "створив хаос" і показав, що очільник США "повинен мати моральну чистоту і знати різницю між правильним і неправильним".

Як відомо, на з'їзді Республіканської партії у понеділок Трамп отримав достатню кількість голосів, щоб стати кандидатом у президенти.