Бывшие оппоненты Трампа поддержали его на съезде республиканцев

Соперники Дональда Трампа в борьбе за президентскую номинацию Никки Хейли и Рон Десантис поддержали его кандидатуру во время съезда Республиканской партии США, сообщает Европейская правда.

В частности, Хейли сказала, что у Трампа "есть моя решительная поддержка, и точка", добавив, что обращается к тем, "кто не согласен с Дональдом Трампом на 100%".

"Вам не обязательно соглашаться с Трампом на 100%, чтобы голосовать за него. Поверьте мне. Я не всегда соглашалась с президентом Трампом. Но мы соглашаемся чаще, чем не соглашаемся" , – сказала она.

Хейли также указала, что при президентстве Трампа кремлевский правитель Владимир Путин не напал на Украину, "потому что знал, что Дональд Трамп сильный".

Десантис также сразу дал понять, что поддерживает Трампа: "Отправим Джо Байдена на пенсию и вернем Дональда Трампа в Белый дом".

Всего несколько месяцев назад Хейли и Десантис были самыми известными республиканцами, которые критиковали Трампа.

"Он создал хаос... Он заставил людей не любить и осуждать друг друга. Он оставил представление о том, что президент должен иметь моральную чистоту и знать разницу между правильным и неправильным, и он просто токсичен" , – говорила Хейли о Трампе в январе.

Как известно, на съезде Республиканской партии в понедельник Трамп получил достаточное количество голосов, чтобы стать кандидатом в президенты.