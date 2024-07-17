Дуда: Захід не може допустити поразки України у війні

Україна та вільні країни світу мають спільно протистояти російській агресії. Якщо Захід дозволимо Україні програти, це значно наблизить можливість війни Росії з НАТО.﻿ Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Україна і вільний світ повинні разом протистояти російській агресії і повинні перемогти. Тому що якщо ми дозволимо Україні програти, то тоді потенційна війна Росії із Заходом буде надзвичайно близька" , - заявив він.

При цьому він зазначив, що якщо "не дати відсіч російському імперіалізму і не затупити цей жорстокий клинок (російського диктатора Володимира, - ред.) Путіна, то цей ненажерливий російський монстр захоче нападати далі й далі".

Дуда зазначив, що Захід має займатися не підрахунком днів до можливого протистояння з Росією, а діями.

"Ми повинні робити свою роботу, усвідомлюючи загрози. І ми повинні діяти раціонально і спокійно. І мені здається, що саме так ми і діємо сьогодні - ми значно збільшили витрати на оборону в Польщі, і всі, я сподіваюся, розуміють, що їх необхідно підтримувати. Цього очікує і польське суспільство, хоча це і велика жертва. Але наразі метою номер один є безпека Польщі" , - підкреслив він.

Загроза війни Росії з НАТО

В останні місяці в Європі почали активно обговорювати можливе вторгнення Росії та війну з країнами НАТО. У Німеччині оцінили, що період підготовки РФ до такого конфлікту становить шість років.

Президент Володимир Зеленський попередив про високий ризик конфлікту Росії з країнами Балтії та наголосив, що ймовірність протистояння різко зростає, якщо Україна буде ослаблена.

У Франції не вважають, що є реальна загроза вторгнення Росії до країн НАТО. Однак у той же час вони стверджують, що Європа має бути готова до такого розвитку подій.

Раніше в Інституті вивчення війни заявили, що Росія готується до можливої війни з НАТО і намагається завоювати Україну, щоб використати її ресурсний потенціал.