Дуда: Запад не может допустить поражение Украины в войне
Украина и свободные страны мира должны совместно противостоять российской агрессии. Если Запад позволим Украине проиграть, это значительно приблизит возможность войны России с НАТО. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.
"Украина и свободный мир должны вместе противостоять российской агрессии и должны победить. Потому что если мы позволим Украине проиграть, то тогда потенциальная война России с Западом будет чрезвычайно близка", - заявил он.
При этом он отметил, что если "не дать отпор российскому империализму и не затупить этот жестокий клинок (российского диктатора Владимира, - ред.) Путина, то этот прожорливый российский монстр захочет нападать дальше и дальше".
Дуда отметил, что Запад должен заниматься не подсчетом дней до возможного противостояния с Россией, а действиями.
"Мы должны делать свою работу, осознавая угрозы. И мы должны действовать рационально и спокойно. И мне кажется, что именно так мы и действуем сегодня - мы значительно увеличили расходы на оборону в Польше, и все, я надеюсь, понимают, что их необходимо поддерживать. Этого ожидает и польское общество, хотя это и большая жертва. Но на данный момент целью номер один является безопасность Польши", - подчеркнул он.
Угроза войны России с НАТО
В последние месяцы в Европе стали активно обсуждать возможное вторжение России и войну со странами НАТО. В Германии оценили, что период подготовки РФ к такому конфликту составляет шесть лет.
Президент Владимир Зеленский предупредил о высоком риске конфликта России со странами Балтии и подчеркнул, что вероятность противостояния резко возрастает, если Украина будет ослаблена.
Во Франции не считают, что существует реальная угроза вторжения России в страны НАТО. Однако в том же самом времени они утверждают, что Европа должна быть готова к такому развитию событий.
Ранее в Институте изучения войны заявили, что Россия готовится к вероятной войне с НАТО и пытается завоевать Украину, чтобы использовать ее ресурсный потенциал.