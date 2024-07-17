Дуда: Запад не может допустить поражение Украины в войне

Украина и свободные страны мира должны совместно противостоять российской агрессии. Если Запад позволим Украине проиграть, это значительно приблизит возможность войны России с НАТО.﻿ Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Украина и свободный мир должны вместе противостоять российской агрессии и должны победить. Потому что если мы позволим Украине проиграть, то тогда потенциальная война России с Западом будет чрезвычайно близка" , - заявил он.

При этом он отметил, что если "не дать отпор российскому империализму и не затупить этот жестокий клинок (российского диктатора Владимира, - ред.) Путина, то этот прожорливый российский монстр захочет нападать дальше и дальше".

Дуда отметил, что Запад должен заниматься не подсчетом дней до возможного противостояния с Россией, а действиями.

"Мы должны делать свою работу, осознавая угрозы. И мы должны действовать рационально и спокойно. И мне кажется, что именно так мы и действуем сегодня - мы значительно увеличили расходы на оборону в Польше, и все, я надеюсь, понимают, что их необходимо поддерживать. Этого ожидает и польское общество, хотя это и большая жертва. Но на данный момент целью номер один является безопасность Польши" , - подчеркнул он.

Угроза войны России с НАТО

В последние месяцы в Европе стали активно обсуждать возможное вторжение России и войну со странами НАТО. В Германии оценили, что период подготовки РФ к такому конфликту составляет шесть лет.

Президент Владимир Зеленский предупредил о высоком риске конфликта России со странами Балтии и подчеркнул, что вероятность противостояния резко возрастает, если Украина будет ослаблена.

Во Франции не считают, что существует реальная угроза вторжения России в страны НАТО. Однако в том же самом времени они утверждают, что Европа должна быть готова к такому развитию событий.

Ранее в Институте изучения войны заявили, что Россия готовится к вероятной войне с НАТО и пытается завоевать Украину, чтобы использовать ее ресурсный потенциал.