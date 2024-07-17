Міноборони: За неоновлення даних не будуть штрафувати автоматично

Про штраф за невчасно оновлені військово-облікові дані військовозобов’язані зможуть довідатися, зокрема, і в застосунку "Дія". Проте це не означає, що всі, хто не оновив дані до 16 липня, будуть одразу оштрафовані, заявив Дмитро Лазуткін, речник Міністерства оборони України, повідомляє Радіо Свобода.

Він пояснює, що притягнення до відповідальності за адміністративне правопорушення – це певна процедура, яка може займати від трьох місяців до року.

"Ми не говоримо, що всіх будуть штрафувати автоматично. Від трьох місяців від дня виявлення і до року з моменту скоєння адміністративного правопорушення, провадження може бути відкрите.

Штраф – це певна процедура. Це не одразу всім ставлять галочки, хто на сьогодні не оновив, і всім виписується автоматично штраф. Мають бути протоколи, і має бути постанова. Відповідно, люди будуть дізнаватися про ці штрафи так, як дізнаються про штрафи за перевищення швидкості, у тому ж застосунку "Дія" можна буде це зробити" , – сказав Лазуткін.

За його словами, оновити військово-облікові дані можна і надалі в ТЦК та СП і в застосунку "Резерв+", проте тепер це не звільняє від штрафу, оскільки 60-денний термін для оновлення військово-облікових даних закінчився.

Військовозобов’язаних, які вже оновили свої військово-облікові дані у визначений законом термін, затримувати на вулицях працівники ТЦК та СП не будуть, каже Лазуткін:

"Людина виконала норму закону у зазначений термін, вона оновила свої військово-облікові дані, вона вказала місце свого проживання. Тобто туди може прийти направлення на ВЛК. Відповідно, немає сенсу цю людину "ловити" серед вулиці.

Будемо відверті, з цим пов’язані були неприємні процеси, які негативно впливали і продовжуватимуть впливати на імідж Збройних Сил України, коли на блокпостах і силоміць когось намагаються витягувати. Представники ТЦК та СП не мають цього робити, не мають таких повноважень. Це можуть робити тільки представники поліції згідно із законом".

Речник пояснює, що військовозобов’язані для того й оновлювали свої дані, щоб було зрозуміло, де вони перебувають, для потенційного направлення на військово-лікарську комісію. Якщо дані не оновлені, направлення видається за місцем реєстрації.

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