Минобороны: За необновление данных не будут штрафовать автоматически

О штрафе за несвоевременно обновленные военно-учетные данные военнообязанные смогут узнать, в частности, и в приложении "Действие". Однако это не означает, что все, кто не обновил данные до 16 июля, будут сразу оштрафованы, заявил Дмитрий Лазуткин, представитель Министерства обороны Украины, сообщает Радио Свобода.

Он объясняет, что привлечение к ответственности за административное правонарушение – определенная процедура, которая может занимать от трех месяцев до года.

"Мы не говорим, что всех будут штрафовать автоматически. Со трех месяцев со дня выявления и до года с момента совершения административного правонарушения, производство может быть открыто".﻿

Штраф – это определенная процедура. Это не сразу всем ставят галочки, кто на сегодняшний день не обновил, и всем выписывается автоматически штраф. Должны быть протоколы, и должно быть постановление. Соответственно, люди будут узнавать эти штрафы так, как узнают штрафы за превышение скорости, в том же приложении "Действие" можно будет это сделать" , - сказал Лазуткин.

По его словам, обновить военно-учетные данные можно и дальше в ТЦК и СП и в приложении "Резерв+", однако теперь это не освобождает от штрафа, поскольку 60-дневный срок для обновления военно-учетных данных истек.

Военнообязанных, уже обновивших свои военно-учетные данные в определенный законом срок, задерживать на улицах работники ТЦК и СП не будут, говорит Лазуткин:

"Человек выполнил норму закона в указанный срок, он обновил свои военно-учетные данные, он указал место своего проживания. То есть туда может прийти направление на ВЛК. Соответственно, нет смысла этого человека "ловить" среди улицы.

Будем откровенны, с этим были связаны неприятные процессы, которые негативно влияли и будут продолжать влиять на имидж Вооруженных Сил Украины, когда на блокпостах и силой кого-то пытаются вытаскивать. Представители ТЦК и СП не должны этого делать, не имеют таких полномочий. Это могут делать только представители полиции по закону".

Спикер объясняет, что военнообязанные для того и обновляли свои данные, чтобы было понятно, где они находятся, для потенциального направления на военно-врачебную комиссию. Если данные не обновлены, направление выдается по месту регистрации.

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