Обмін полоненими: до України повернулися 95 військових

Внаслідок обміну полоненими до України повернулися 95 військових.

Про це повідомив﻿ президент України Володимир Зеленський.

"Продовжуємо повертати наших людей додому. Ще 95 захисників звільнені з російського полону. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники" , – написав Зеленський.

Він подякував Об'єднаним Арабським Еміратам (ОАЕ) за посередницьку місію в обміні полоненими.

"Хоч би як складно це було, шукаємо кожного, хто може бути в полоні. Маємо повернути всіх" , – зазначив він. ﻿

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Серед звільнених — 49 воїнів ЗСУ, в тому числі учасники "повітряного мосту", які добровільно зголосилися на гвинтокрилі летіти на "Азовсталь", 21 нацгвардієць, 10 військових моряків, семеро з Сил ТрО, п’ятеро прикордонників, двоє з Державної спеціальної служби транспорту і один оборонець із ДФТГ.

23 звільнених військових боронили Маріуполь (з них 13 — оборонці "Азовсталі"), інші воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Луганському та Запорізькому напрямках.

Омбудсман Дмитро Лубінець оприлюднив відео повернення з полону.

Раніше про запланований обмін полоненими між Україною та РФ повідомляло﻿ агентство Bloomberg.