Обмен пленными: в Украину вернулись 95 военных

В результате обмена пленными в Украину вернулись 95 военных.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Продолжаем возвращать наших людей домой. Еще 95 защитников освобождены из российского плена. Это воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, пограничники" , – написал Зеленский.

Он поблагодарил Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за посредническую миссию в обмене пленными.

"Как бы сложно это ни было, ищем каждого, кто может быть в плену. Должны вернуть всех" , - отметил он.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Среди освобожденных - 49 воинов ВСУ, в том числе участники «воздушного моста», которые добровольно вызвались на вертолете лететь на «Азовсталь», 21 нацгвардеец, 10 военных моряков, семеро из Сил ТрО, пятеро пограничников, двое из Государственной специальной службы транспорта и один защитник из ДФТГ.

23 освобожденных военных защищали Мариуполь (из них 13 - защитники "Азовстали"), остальные воевали на Донецком, Херсонском, Харьковском, Луганском и Запорожском направлениях.

Омбудсман Дмитрий Лубинец обнародовал видео возвращения из плена.

Ранее о запланированном обмене пленными между Украиной и РФ сообщало агентство Bloomberg.