CNN: Байден захворів на коронавірус, Білий дім підтвердив

В середу у президента США Джо Байдена діагностували коронавірус.﻿ Про це пише CNN, повідомляє Українська правда.

Про хворобу Байдена повідомила президент та генеральний директор UnidosUS Джанет Мургіа, де мав виступати Байден.

Очікувалося, що Байден виступить на конференції групи в Лас-Вегасі в середу ввечері.

"Я щойно розмовляла по телефону з президентом Байденом. І він поділився своїм глибоким розчаруванням через те, що не зміг приєднатися до нас сьогодні. Президент був на багатьох заходах, як ми всі знаємо, і він щойно отримав позитивний результат на Covid" , – сказала Мургіа.

Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр підтвердила інформацію про позитивний результат тесту на коронавірус у Байдена.

За її словами, президент США вакцинований і відчуває легкі симптоми.

Нагадаємо, Байден допустив можливе зняття з президентських виборів за станом здоров’я на тлі спекуляцій з боку його однопартійців, чи здатен він кинути виклик Дональду Трампу.

За даними ЗМІ, окремі великі донори Демократичної партії США вирішили заморозити свої пожертви на суму близько 90 мільйонів доларів, поки Джо Байден відмовляється знімати свою кандидатуру з президентських виборів.

Деякі радники з оточення президента США обговорюють, як переконати його вийти з перегонів. Водночас сам він відкидає спекуляції стосовно власного віку та здоров’я.