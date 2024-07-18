CNN: Байден заболел коронавирусом, Белый дом подтвердил

У президента США Джо Байдена диагностировали коронавирус.﻿﻿ Об этом пишет CNN, сообщает Украинская правда.

О болезни Байдена сообщила президент и генеральный директор UnidosUS Джанет Мургиа, где должен был выступать Байден.

Ожидалось, что Байден выступит на конференции группы в Лас-Вегасе в среду вечером.

"Я только что разговаривала по телефону с президентом Байденом. И он поделился своим глубоким разочарованием из-за того, что не смог присоединиться к нам сегодня днем. Президент был на многих мероприятиях, как мы все знаем, и он только что получил положительный результат на Covid" , – сказала Мургиа.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила информацию о положительном результате теста на коронавирус у Байдена.

По ее словам, президент США вакцинирован и испытывает легкие симптомы.

Напомним, Байден допустил возможное снятие с президентских выборов по состоянию здоровья на фоне спекуляций со стороны его однопартийцев, способен ли он бросить вызов Дональду Трампу.

По данным СМИ, отдельные крупные доноры Демократической партии США решили заморозить свои пожертвования на сумму около 90 миллионов долларов, пока Джо Байден отказывается снимать свою кандидатуру с президентских выборов.

Некоторые советники из окружения президента США обсуждают, как убедить его выйти из гонки. В то же время сам он отвергает спекуляции относительно собственного возраста и здоровья.