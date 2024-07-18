Коронавірус у президента США: Байден ізолюється, але продовжить працювати

Президент США Джо Байден підтвердив, що у середу вдень отримав позитивний результат тесту на COVID-19, але почуваюся добре, повідомляє Українська правда.

Він подякував всім за добрі побажання.

"Я буду перебувати в ізоляції, поки не одужаю, і в цей час я продовжуватиму працювати, щоб виконувати роботу для американського народу" , – зазначив Байден.

Нагадаємо, у середу у Байдена діагностували коронавірус.

Раніше Байден допустив можливе зняття з президентських виборів за станом здоров’я на тлі спекуляцій з боку його однопартійців, чи здатен він кинути виклик Дональду Трампу.