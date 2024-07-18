Коронавирус у президента США: Байден изолируется, но продолжит работать
Президент США Джо Байден подтвердил, что в среду днем получил положительный результат теста на COVID-19, но чувствую себя хорошо, сообщает Украинская правда.
Он поблагодарил всех за добрые пожелания.
"Я буду находиться в изоляции, пока не выздоровею, и в это время я буду продолжать работать, чтобы выполнять работу для американского народа", – отметил Байден.
Напомним, в среду у Байдена диагностировали коронавирус.
Ранее Байден допустил возможное снятие с президентских выборов по состоянию здоровья на фоне спекуляций со стороны его однопартийцев, способен ли он бросить вызов Дональду Трампу.