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Курс валют НБУ на 18 липня

Курс валют НБУ на 18 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 18 липня 2024 року

Курс долара порівняно з 17 липня досяг рівня 41.4627 за 1 долар.

Курс євро зріс на 37 коп. до 45.3457 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 54 коп. до 54.0404 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 69 коп. до 46.7765 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досяг рівня 10.5611 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.462 700 +0.2052
EUR Євро 45.345 700 +0.3668
GBP Фунт стерлінгів 54.040 400 +0.5377
CHF Швейцарський франк 46.776 500 +0.6942
PLN Польський злотий 10.561 100 +0.0171

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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