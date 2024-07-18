Курс валют НБУ на 18 липня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 18 липня 2024 року
Курс долара порівняно з 17 липня досяг рівня 41.4627 за 1 долар.
Курс євро зріс на 37 коп. до 45.3457 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 54 коп. до 54.0404 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 69 коп. до 46.7765 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого досяг рівня 10.5611 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.462 700
|EUR
|Євро
|45.345 700
|GBP
|Фунт стерлінгів
|54.040 400
|CHF
|Швейцарський франк
|46.776 500
|PLN
|Польський злотий
|10.561 100
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.