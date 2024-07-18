Курс валют НБУ на 18 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 18 липня 2024 року

Курс долара порівняно з 17 липня досяг рівня 41.4627 за 1 долар.

Курс євро зріс на 37 коп. до 45.3457 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 54 коп. до 54.0404 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 69 коп. до 46.7765 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досяг рівня 10.5611 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.462 700 EUR Євро 45.345 700 GBP Фунт стерлінгів 54.040 400 CHF Швейцарський франк 46.776 500 PLN Польський злотий 10.561 100

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.