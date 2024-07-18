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Курс валют НБУ на 18 июля

Курс валют НБУ на 18 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 18 июля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 17 июля, достиг уровня 41.4627 за 1 доллар.

Курс евро вырос на 37 коп до 45.3457 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 54 коп до 54.0404 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 69 коп до 46.7765 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 10.5611 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.462700 +0.2052
EUR Евро 45.345700 +0.3668
GBP Фунт стерлингов 54.040400 +0.5377
CHF Швейцарский франк 46.776500 +0.6942
PLN Польский злотый 10.561100 +0.0171

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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