Курс валют НБУ на 18 июля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 18 июля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 17 июля, достиг уровня 41.4627 за 1 доллар.
Курс евро вырос на 37 коп до 45.3457 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 54 коп до 54.0404 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 69 коп до 46.7765 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого достиг уровня 10.5611 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.462700
|EUR
|Евро
|45.345700
|GBP
|Фунт стерлингов
|54.040400
|CHF
|Швейцарский франк
|46.776500
|PLN
|Польский злотый
|10.561100
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.