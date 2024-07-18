Курс валют НБУ на 18 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 18 июля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 17 июля, достиг уровня 41.4627 за 1 доллар.

Курс евро вырос на 37 коп до 45.3457 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 54 коп до 54.0404 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 69 коп до 46.7765 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 10.5611 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.462 700 EUR Евро 45.345 700 GBP Фунт стерлингов 54.040 400 CHF Швейцарский франк 46.776 500 PLN Польский злотый 10.561 100

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.