Венс офіційно став кандидатом у віцепрезиденти США від республіканців
Сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс, який пройшов шлях від критика Дональда Трампа до одного з його найбільших прихильників, офіційно прийняв номінацію від Республіканської партії на посаду віцепрезидента на Національному з'їзді Республіканської партії в середу ввечері в Мілуокі, повідомляє Українська правда.
У своїй промові Венс сказав, що Трамп "поставить Америку на перше місце" і назвав середу "ніччю надії" після того, як колишній президент пережив замах минулого тижня.
Обидва кандидати розпочнуть кампанію з першого мітингу в суботу в штаті Мічиган.
Венс розповів про своє виховання та критикував політику президента Джо Байдена. Він стверджував, що Байден завдав шкоди таким громадам, як та, де він виріс в Огайо.
Венс намагався звернутися до білих виборців робітничого класу у штатах, де борються за голоси.
"Але мої співвітчизники-американці, цей момент стосується не мене; він стосується всіх нас і того, за кого ми боремося", - сказав Венс, перш ніж звернутися до виборців у штатах, які Трампу, ймовірно, потрібно буде завоювати, щоб повернутися до Білого дому.
"Це про робітників автомобільної промисловості в Мічигані, які задаються питанням, чому політики, що не мають відношення до справи, знищують ваші робочі місця. Це про робітника фабрики у Вісконсині, який робить речі своїми руками і пишається американською майстерністю.
Йдеться про енергетиків з Пенсильванії та Огайо, які не розуміють, чому Джо Байден готовий купувати енергоносії у диктаторів по всьому світу, коли він міг би купувати їх у працьовитих американців тут, у своїй власній країні", – сказав він.