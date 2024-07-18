Венс офіційно став кандидатом у віцепрезиденти США від республіканців

Сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс, який пройшов шлях від критика Дональда Трампа до одного з його найбільших прихильників, офіційно прийняв номінацію від Республіканської партії на посаду віцепрезидента на Національному з'їзді Республіканської партії в середу ввечері в Мілуокі, повідомляє Українська правда.

У своїй промові Венс сказав, що Трамп "поставить Америку на перше місце" і назвав середу "ніччю надії" після того, як колишній президент пережив замах минулого тижня.

Обидва кандидати розпочнуть кампанію з першого мітингу в суботу в штаті Мічиган.

Венс розповів про своє виховання та критикував політику президента Джо Байдена. Він стверджував, що Байден завдав шкоди таким громадам, як та, де він виріс в Огайо.

Венс намагався звернутися до білих виборців робітничого класу у штатах, де борються за голоси.

"Але мої співвітчизники-американці, цей момент стосується не мене; він стосується всіх нас і того, за кого ми боремося" , - сказав Венс, перш ніж звернутися до виборців у штатах, які Трампу, ймовірно, потрібно буде завоювати, щоб повернутися до Білого дому.

"Це про робітників автомобільної промисловості в Мічигані, які задаються питанням, чому політики, що не мають відношення до справи, знищують ваші робочі місця. Це про робітника фабрики у Вісконсині, який робить речі своїми руками і пишається американською майстерністю.