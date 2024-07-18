Вэнс официально стал кандидатом в вице-президенты США от республиканцев
Сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс, который прошел путь от критика Дональда Трампа до одного из его крупнейших сторонников, официально принял номинацию от Республиканской партии на пост вице-президента на Национальном съезде Республиканской партии в среду вечером в Милуоки, сообщает Украинская правда.
В своей речи Вэнс сказал, что Трамп "поставит Америку на первое место" и назвал среду "ночью надежды" после того, как бывший президент пережил покушение на прошлой неделе.
Оба кандидата начнут кампанию с первого митинга в субботу в штате Мичиган.
Вэнс рассказал о своем воспитании и критиковал политику президента Джо Байдена. Он утверждал, что Байден нанес вред таким общинам, как та, где он вырос в Огайо.
Вэнс пытался обратиться к белым избирателям рабочего класса в своем призыве к штатам, где борются за голоса.
"Но мои соотечественники-американцы, этот момент касается не меня; он касается всех нас и того, за кого мы боремся", - сказал Вэнс, прежде чем обратиться к избирателям в штатах, которые Трампу, вероятно, нужно будет завоевать, чтобы вернуться в Белый дом.
"Это о рабочих автомобильной промышленности в Мичигане, которые задаются вопросом, почему политики, не имеющие отношения к делу, уничтожают ваши рабочие места. Это о рабочем фабрики в Висконсине, который делает вещи своими руками и гордится американским мастерством.
Речь идет об энергетиках из Пенсильвании и Огайо, которые не понимают, почему Джо Байден готов покупать энергоносители у диктаторов по всему миру, когда он мог бы покупать их у трудолюбивых американцев здесь, в своей собственной стране", – сказал он.