Ексспікерка Палати представників сумнівається у перемозі Байдена − ЗМІ

Колишній спікер Палати представників Ненсі Пелосі мала приватну розмову з президентом Джо Байденом, в якій сказала, що, за даними опитувань, президент не зможе перемогти Дональда Трампа, і що Байден може знищити шанси демократів на перемогу в Палаті представників у листопаді, якщо продовжить балотуватися на другий термін.﻿ Про це пише CNN з посиланням на чотири джерела, які поінформовані про цю телефонну розмову, повідомляє Українська правда.

За словами одного зі співрозмовників, президент заперечив, сказавши Пелосі, що бачив опитування, які вказують на те, що він може перемогти.

Інше джерело повідомило, що Байден почав захищатися щодо опитувань.

Також повідомляється, що у якийсь момент Пелосі попросила давнього консультанті Байдена Майка Донілона вийти на зв'язок, щоб обговорити дані.

Видання зазначає, що цей телефонний дзвінок став другою відомою розмовою між каліфорнійським законодавцем і Байденом після провальних дебатів президента 27 червня. І хоча точна дата розмови не була встановлена, один зі співрозмовників повідомив, що вона відбулася протягом останнього тижня.

Пелосі і Байден також розмовляли на початку липня.

Жодне з джерел не вказало, чи під час останньої розмови Пелосі радила Байдену відмовитися від участі в перегонах 2024 року.