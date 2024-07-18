Экс-спикер Палаты представителей сомневается в победе Байдена – СМИ

Бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси имела частный разговор с президентом Джо Байденом, в котором сказала, что, по данным опросов, президент не сможет победить Дональда Трампа, и что Байден может уничтожить шансы демократов на победу в Палате представителей в ноябре, если продолжит баллотироваться на второй срок.﻿ Об этом пишет CNN со ссылкой на четыре источника, которые осведомлены об этом телефонном разговоре, сообщает Украинская правда.

По словам одного из собеседников, президент возразил, сказав Пелоси, что видел опросы, указывающие на то, что он может победить.

Другой источник сообщил, что Байден начал защищаться относительно опросов.

Также сообщается, что в какой-то момент Пелоси попросила давнего консультанта Байдена Майка Донилона выйти на связь, чтобы обсудить данные.

Издание отмечает, что этот телефонный звонок стал вторым известным разговором между калифорнийским законодателем и Байденом после провальных дебатов президента 27 июня. И хотя точная дата разговора не была установлена, один из собеседников сообщил, что он состоялся в течение последней недели.

Пелоси и Байден также разговаривали в начале июля.

Ни один из источников не сообщил, советовала ли Пелоси Байдену отказаться от участия в гонке 2024 года.