РФ втратила за добу понад 1100 військових та 54 артсистеми – Генштаб

Росія в ході війни проти України втратила за минулу добу приблизно 1130 військових, 54 артсистеми, 50 безпілотників, 12 бронемашин та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 18.07.24 орієнтовно склали: