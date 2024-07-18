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РФ втратила за добу понад 1100 військових та 54 артсистеми – Генштаб

РФ втратила за добу понад 1100 військових та 54 артсистеми – Генштаб
Фото: Facebook

Росія в ході війни проти України втратила за минулу добу приблизно 1130 військових, 54 артсистеми, 50 безпілотників, 12 бронемашин та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 18.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 563 640 (+1 130) осіб,
  • танків − 8 245 (+7) од,
  • бойових броньованих машин − 15 883 (+12) од,
  • артилерійських систем − 15 465 (+54) од,
  • РСЗВ − 1 120 (+0) од,
  • засобів ППО − 893 (+0) од,
  • літаків − 361 (+0) од,
  • гелікоптерів − 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 12 274 (+50) од,
  • крилатих ракет − 2 398 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 28 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 20 833 (+92) од,
  • спеціальної техніки − 2 593 (+7) од.

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