РФ потеряла за сутки более 1100 военных и 54 артсистемы – Генштаб
Россия в ходе войны против Украины потеряла за минувшие сутки около 1130 военных, 54 артсистемы, 50 беспилотников, 12 бронемашин и другую технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 18.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 563 640 (+1 130) человек,
- танков − 8 245 (+7) ед,
- боевых бронированных машин – 15 883 (+12) ед,
- артиллерийских систем − 15 465 (+54) ед,
- РСЗО − 1 120 (+0) ед,
- средств ПВО − 893 (+0) ед,
- самолетов − 361 (+0) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 274 (+50) ед,
- крылатых ракет − 2 398 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 20 833 (+92) ед,
- специальной техники – 2 593 (+7) ед.