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РФ потеряла за сутки более 1100 военных и 54 артсистемы – Генштаб

РФ потеряла за сутки более 1100 военных и 54 артсистемы – Генштаб
Фото: Facebook

Россия в ходе войны против Украины потеряла за минувшие сутки около 1130 военных, 54 артсистемы, 50 беспилотников, 12 бронемашин и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 18.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 563 640 (+1 130) человек,
  • танков − 8 245 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин – 15 883 (+12) ед,
  • артиллерийских систем − 15 465 (+54) ед,
  • РСЗО − 1 120 (+0) ед,
  • средств ПВО − 893 (+0) ед,
  • самолетов − 361 (+0) ед,
  • вертолетов − 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 274 (+50) ед,
  • крылатых ракет − 2 398 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 20 833 (+92) ед,
  • специальной техники – 2 593 (+7) ед.

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