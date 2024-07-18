РФ потеряла за сутки более 1100 военных и 54 артсистемы – Генштаб

Россия в ходе войны против Украины потеряла за минувшие сутки около 1130 военных, 54 артсистемы, 50 беспилотников, 12 бронемашин и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 18.07.24 ориентировочно составили: