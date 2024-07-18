Уночі ППО знищила 16 "Шахедів" та дві ракети – Повітряні сили

У ніч на 18 липня росіяни вдарили по Україні ударними безпілотниками та керованими авіаракетами. Сили ППО збили 16 "Шахедів" та дві ракети.

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Окупанти запустили 16 безпілотників типу Shahed-131/136 з Курської області РФ, а також три керовані авіаційні ракети з південного напрямку: дві Х-59/Х-69 та одну Х-35.

"В результаті захисникам неба вдалось уразити усі 16 "Шахедів" та дві керовані авіаційні ракети Х-59 у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Київській та Харківській областях" , – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що більшість цілей знищено на східному напрямку – у зоні відповідальності повітряного командування "Схід".

Загалом радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 19 повітряних цілей, до відбиття повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, підрозділи радіоелектронної боротьби.