Ночью ПВО уничтожило 16 "Шахедов" и две ракеты – Воздушные силы
В ночь на 18 июля россияне ударили по Украине ударными беспилотниками и управляемыми авиаракетами. Силы ПВО сбили 16 "Шахедов" и две ракеты.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Оккупанты запустили 16 беспилотников типа Shahed-131/136 из Курской области РФ, а также три управляемых авиационных ракет с южного направления: две Х-59/Х-69 и одну Х-35.
"В результате защитникам неба удалось поразить все 16 "Шахедов" и две управляемые авиационные ракеты Х-59 в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Киевской и Харьковской областях", – говорится в сообщении.
Большинство целей уничтожено на восточном направлении – в зоне ответственности воздушного командования "Восток".
В общей сложности радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение 19 воздушных целей, к отражению воздушного нападения привлекались мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, подразделения радиоэлектронной борьбы.