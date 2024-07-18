Ночью ПВО уничтожило 16 "Шахедов" и две ракеты – Воздушные силы

В ночь на 18 июля россияне ударили по Украине ударными беспилотниками и управляемыми авиаракетами. Силы ПВО сбили 16 "Шахедов" и две ракеты.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Оккупанты запустили 16 беспилотников типа Shahed-131/136 из Курской области РФ, а также три управляемых авиационных ракет с южного направления: две Х-59/Х-69 и одну Х-35.

"В результате защитникам неба удалось поразить все 16 "Шахедов" и две управляемые авиационные ракеты Х-59 в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Киевской и Харьковской областях" , – говорится в сообщении. ﻿

Большинство целей уничтожено на восточном направлении – в зоне ответственности воздушного командования "Восток".

В общей сложности радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение 19 воздушных целей, к отражению воздушного нападения привлекались мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, подразделения радиоэлектронной борьбы.