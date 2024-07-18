У ЗСУ прокоментували ситуацію біля Кринок на лівобережжі Херсонщини

Сили оборони України перебувають на визначених Генштабом позиціях лівобережжя Дніпра та знищують окупантів.﻿﻿ Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону 18 липня, повідомляє Українська правда.

Відповідаючи на запитання щодо ситуації в Кринках речник зазначив, що вона "трохи не така критична, як її інтерпретують деякі медіа і блогери".

"Ключовий наш меседж такий – Сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання на Лівобережжі Дніпра, зокрема і в районі населеного пункту Кринки.

Однак, дійсно, більшість основних позицій українських військ у цьому селі внаслідок інтенсивного комбінованого і тривалого вогневого впливу противника зруйновані вщент. Саме село перетворилося на груду каміння, воно повністю знищене ворожими обстрілами" , – сказав Лиховій.

Речник "Таврії" додав, що у Кринках "фактично неможливо тримати оборону":