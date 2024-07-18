В ВСУ прокомментировали ситуацию возле Крынок на левобережье Херсонщины

Силы обороны Украины находятся на определенных Генштабом позициях левобережья Днепра и уничтожают оккупантов.﻿﻿ Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона 18 июля, сообщает Украинская правда.

Отвечая на вопрос о ситуации в Крынках спикер отметил, что она "немного не такая критическая, как ее интерпретируют некоторые медиа и блогеры".

"Ключевой наш месседж таков - Силы обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи на Левобережье Днепра, в том числе и в районе населенного пункта Крынки.

Однако, действительно, большинство основных позиций украинских войск в этом селе в результате интенсивного комбинированного и длительного огневого воздействия противника разрушены до основания. Само село превратилось в груду камней, оно полностью уничтожено вражескими обстрелами" , – сказал Лиховий.

Представитель "Таврии" добавил, что в Крынках "фактически невозможно держать оборону":