У низці регіонів збільшили обсяг відключень – "Укренерго"

У низці областей України збільшили обсяг відключень електрики через вихід з ладу обладнання.

Про це повідомляє﻿ "Укренерго".

"Через вихід з ладу обладнання на двох енергооб’єктах з 08:00 до 22:00 застосовані чотири черги відключень у м. Київ, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

В інших областях обмеження діють згідно з анонсованим розкладом: з 16:00 до 22:00 – чотири черги, в інші години – три черги" , – йдеться в повідомленні.

Вночі, з 02:00 до 05:00 для зменшення обсягу дефіциту "Укренерго" залучало аварійне постачання з енергосистеми Польщі.

Через аномальну спеку та зростання споживання в Європі імпорт залишаться на зниженому рівні. Планується протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини загальним обсягом 23 561 МВт*год, з максимальною потужністю 1 232 МВт.

Через грозу та швальний вітер на ранок залишаються без енергоживлення повністю та частково 374 населені пункти у Київській, Волинській, Закарпатській, Житомирській, Сумській, Чернігівській областях.

З інших причин на ранок залишаються знеструмленими 503 населені пункти. Через бойові дії є знеструмлення у Донецькій, Харківській, Херсонській областях. З технічних причин знеструмлювалися споживачі в Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській областях.