В ряде регионов увеличили объем отключений – "Укрэнерго"

В ряде областей Украины увеличили объем отключений электричества из-за выхода из строя оборудования.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"Из-за выхода из строя оборудования на двух энергообъектах с 08:00 до 22:00 применены четыре очереди отключений в г. Киев, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях .

В других областях ограничения действуют согласно анонсированному расписанию: с 16:00 до 22:00 – четыре очереди, в другие часы – три очереди" , – говорится в сообщении.

Ночью, с 02:00 до 05:00 для уменьшения объема дефицита "Укрэнерго" привлекали аварийные поставки из энергосистемы Польши.

Из-за аномальной жары и роста потребления в Европе импорт останутся на пониженном уровне. Планируется в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии общим объемом 23561 МВт*ч, с максимальной мощностью 1232 МВт.

Из-за грозы и швейного ветра на утро остаются без энергопитания полностью и частично 374 населенных пункта в Киевской, Волынской, Закарпатской, Житомирской, Сумской, Черниговской областях.

По другим причинам на утро остаются обесточенными 503 населенных пункта. Из-за боевых действий обесточены в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. По техническим причинам обесточены потребители в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской областях.