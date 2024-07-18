У ЗСУ не підтверджують перекидання військ РФ з Херсонщини на Харківщину

Росіяни могли перекинути війська з Херсонської у Харківську область. У ЗСУ зазначають, що на півдні не фіксується змін у складі ворожих військ. Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповування військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"З цього приводу можу сказати тільки те, що за останні кілька днів різких змін у складі, положенні, характері, дій військ противника на операційній зоні ОСУВ "Таврія" не виявлено" , - сказав речник.

За його словами, немає ознак формування наступальних угруповань у зоні угруповування "Таврія".

"Ну, і в принципі інших змін в характері дій тут немає" , - додав Лиховій.

Нещодавно Центр національного спротиву повідомив, що російські окупанти, ймовірно, перекидають сили з Херсонської області у Харківську. Причиною цього були великі втрати ворога на Харківському напрямку.

За даними ЦНС, росіяни перекидають деякі частини своїх військ, а також операторів дронів.