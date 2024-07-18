В ВСУ не подтверждают переброску войск РФ из Херсонской области на Харьковщину

Россияне могли перебросить войска из Херсонской в Харьковскую область. В ВСУ отмечают, что на юге не фиксируется изменений в составе вражеских войск. Об этом заявил спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"По этому поводу могу сказать только то, что за последние несколько дней резких изменений в составе, положении, характере, действиях войск противника на операционной зоне ОСГВ "Таврия" не обнаружено" , - сказал спикер.

По его словам, нет признаков формирования наступательных группировок в зоне группировки "Таврия".

"Ну и в принципе других изменений в характере действий здесь нет" , - добавил Лиховий.

Недавно Центр национального сопротивления сообщил, что российские оккупанты, вероятно, перекидывают силы из Херсонской области в Харьковскую. Причиной этого были большие потери врага на Харьковском направлении.

По данным ЦНС, россияне опрокидывают некоторые части своих войск, а также операторов дронов.