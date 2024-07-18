Очільниця Єврокомісії розкритикувала візит Орбана до РФ: "Місія умиротворення"

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка претендує на переобрання на цю посаду, розкритикувала візит угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана до Москви, назвавши його "місією умиротворення". Про це вона сказала в промові в Європейському парламенті у четвер, повідомляє Європейська правда.

Фон дер Ляєн нагадала, що Росія продовжує наступати в Україні, роблячи ставку на війну на виснаження і відмову Заходу від протистояння Кремлю.

"І дехто в Європі цьому підіграє. Два тижні тому, прем’єр-міністр країни Європейського Союзу поїхав до Москви. Ця так звана "мирна місія" була не чим іншим, як "місією умиротворення". Це була відверта "місія умиротворення" , – підкреслила вона.

Голова Єврокомісії додала, що лише через два дні після візиту Орбана у Москву Росія обстріляла Київ, зокрема влучивши в дитячу лікарню "Охматдит" та пологовий будинок.

"Цей удар не був помилкою. Це був сигнал. Сигнал Кремля, від якого застигає в жилах кров, до всіх нас" , – вважає фон дер Ляєн.