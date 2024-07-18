Глава Еврокомиссии раскритиковала визит Орбана в РФ: "Миссия умиротворения"

Президентка Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, претендующая на переизбрание на эту должность, раскритиковала визит венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву, назвав его "миссией умиротворения". Об этом она сказала в выступлении в Европейском парламенте в четверг, сообщает Европейская правда.

Фон дер Ляен напомнила, что Россия продолжает наступать в Украине, делая ставку на войну на истощение и отказ Запада от противостояния Кремлю.

"И некоторые в Европе этому подыгрывают. Две недели назад, премьер-министр страны Европейского Союза уехал в Москву. Эта так называемая "мирная миссия" была не чем иным, как "миссией умиротворения". Это была откровенная "миссия умиротворения" , – подчеркнула она.

Глава Еврокомиссии добавила, что только через два дня после визита Орбана в Москву Россия обстреляла Киев, в том числе попав в детскую больницу "Охматдет" и роддом.

"Этот удар не был ошибкой. Это был сигнал. Сигнал Кремля, от которого застывает в жилах кровь, ко всем нам" , – считает фон дер Ляен.