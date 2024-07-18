Глава Еврокомиссии раскритиковала визит Орбана в РФ: "Миссия умиротворения"
Президентка Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, претендующая на переизбрание на эту должность, раскритиковала визит венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву, назвав его "миссией умиротворения". Об этом она сказала в выступлении в Европейском парламенте в четверг, сообщает Европейская правда.
Фон дер Ляен напомнила, что Россия продолжает наступать в Украине, делая ставку на войну на истощение и отказ Запада от противостояния Кремлю.
"И некоторые в Европе этому подыгрывают. Две недели назад, премьер-министр страны Европейского Союза уехал в Москву. Эта так называемая "мирная миссия" была не чем иным, как "миссией умиротворения". Это была откровенная "миссия умиротворения", – подчеркнула она.
Глава Еврокомиссии добавила, что только через два дня после визита Орбана в Москву Россия обстреляла Киев, в том числе попав в детскую больницу "Охматдет" и роддом.
"Этот удар не был ошибкой. Это был сигнал. Сигнал Кремля, от которого застывает в жилах кровь, ко всем нам", – считает фон дер Ляен.
"Наш ответ должен быть не менее четким. Никто не хочет мира больше, чем Украина и украинский народ. Справедливый и устойчивый мир для свободной и независимой страны. И Европа будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется! Вот наш сигнал!" – подытожила она под аплодисменты в Европарламенте.