У Києві тимчасово закрили три станції "зеленої" гілки метро (Оновлено)

Три станції "зеленої" лінії метро в Києві тимчасово не працюють, повідомляє Економічна правда.

Станції Київського метрополітену "Сирець", "Дорогожичі" та "Лук'янівська" на Сирецько-Печерській (зеленій, М3) лінії тимчасово зачинені для пасажирів.

За словами служби по роботі зі зверненнями пасажирів, станції не працюють з технічних причин, на них ведеться обстеження.

Зазначається, що рух поїздів зеленою лінією метро організовано між станціями "Золоті ворота" - "Червоний хутір".

Оновлено. Рух поїздів відновили, повідомили в КМДА.