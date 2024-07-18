В Киеве временно закрыли три станции "зеленой" ветки метро (Обновлено)

Три станции "зеленой" линии метро в Киеве временно не работают, сообщает Экономическая правда.

Станции Киевского метрополитена "Сырец", "Дорогожичи" и "Лукьяновская" на Сырецко-Печерской (зеленой, М3) линии временно закрыты для пассажиров.

По словам службы по работе с обращениями пассажиров, станции не работают по техническим причинам, на них ведется обследование.

Отмечается, что движение поездов по зеленой линии метро организовано между станциями "Золотые ворота" - "Красный хутор".

Обновлено. Движение поездов возобновили, сообщили в КГГА.