Зеленський прилетів до Британії на саміт, його зустрів Залужний
Президент України Володимир Зеленський прилетів на саміт Європейської політичної спільноти до Великої Британії. Він планує підписати нові безпекові угоди та зустрітися з керівництвом Британії та лідерами інших держав.
Про це Зеленський повідомив у соцмережах.
На оприлюднених фото президента України серед інших зустрічає новопризначений посол України у Лондоні Валерій Залужний.
"Окрема програма – щодо наших відносин із Великою Британією. Зустрінуся з Його Величністю Королем Чарльзом ІІІ, Прем'єр-міністром Кіром Стармером, урядовцями, керівниками оборонних компаній.
Підпишемо міжурядову угоду про підтримку українського ОПК, обговоримо майбутню оборонну співпрацю та розширення наших можливостей захисту", – зазначив Зеленський.
Він зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення Британія "була на крок попереду в рішучості щодо підтримки України".