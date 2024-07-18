Зеленський прилетів до Британії на саміт, його зустрів Залужний

Президент України Володимир Зеленський прилетів на саміт Європейської політичної спільноти до Великої Британії. Він планує підписати нові безпекові угоди та зустрітися з керівництвом Британії та лідерами інших держав.

Про це Зеленський повідомив﻿ у соцмережах.

На оприлюднених фото президента України серед інших зустрічає новопризначений посол України у Лондоні Валерій Залужний.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Окрема програма – щодо наших відносин із Великою Британією. Зустрінуся з Його Величністю Королем Чарльзом ІІІ, Прем'єр-міністром Кіром Стармером, урядовцями, керівниками оборонних компаній.

Підпишемо міжурядову угоду про підтримку українського ОПК, обговоримо майбутню оборонну співпрацю та розширення наших можливостей захисту" , – зазначив Зеленський.

Він зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення Британія "була на крок попереду в рішучості щодо підтримки України".