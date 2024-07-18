Зеленский прилетел в Британию на саммит, его встретил Залужный

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел на саммит Европейского политического сообщества в Великобританию. Он планирует подписать новые соглашения о безопасности и встретиться с руководством Британии и лидерами других государств.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

На опубликованных фото президента Украины среди прочих встречает новоназначенный посол Украины в Лондоне Валерий Залужный.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Отдельная программа – относительно наших отношений с Великобританией. Встретлюсь с Его Величеством Королем Чарльзом ІІІ, Премьер-министром Киром Стармером, чиновниками, руководителями оборонных компаний.﻿

Подпишем межправительственное соглашение о поддержке украинского ОПК, обсудим будущее оборонное сотрудничество и расширение наших возможностей защиты" , – отметил Зеленский.

Он отметил, что после начала полномасштабного вторжения Британия "была на шаг впереди в решительности поддержки Украины".