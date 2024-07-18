У ДПСУ спростовують спробу прориву кордону на Сумщині
У Державній прикордонній службі кажуть, що прориву кордону у Сумській області останнім часом не було, однак певна активність ворожих диверсантів зберігається. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє Українська правда.
Напередодні в соцмережах ширилася інформація про спробу росіян прорвати кордон на Сумщині на напрямку сіл Чуйківка, Рожковичі, Ситне.
"Можу зазначити, що прориву державного кордону російськими ДРГ на Сумщині, коли б відбулося боєзіткнення, за останній період в смугах оборони прикордонних підрозділів не було. В той же час треба розуміти, що певна активність диверсантів ворога звісно зберігається, однак значно менша ніж це було раніше", – сказав речник.
Він зазначив, що диверсійні групи можуть намагатися встановити місця перебування українських військових чи здійснення диверсійних дій направлених на ураження Сил оборони, а також наведення засобів на місця розташування захисників.
"Цю загрозу наші воїни добре розуміють, тому роблять все необхідне, щоб упереджувати спроби заходу диверсантів, вчасно їх викривати і звісно вибивати з території України", – додав Демченко.