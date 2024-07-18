В ГПСУ опровергают попытку прорыва границы в Сумской области

В Государственной пограничной службе говорят, что прорыва границы в Сумской области в последнее время не было, однако определенная активность вражеских диверсантов сохраняется. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает Украинская правда.

Накануне в соцсетях шла информация о попытке россиян прорвать границу на Сумщине в направлении сел Чуйковка, Рожковичи, Сытное.

"Могу отметить, что прорыва государственной границы российскими ДРГ на Сумщине, если бы произошло боеприкосновение, за последний период в полосах обороны пограничных подразделений не было. В то же время надо понимать, что определенная активность диверсантов врага конечно сохраняется, однако значительно меньше, чем это было" раньше" , – сказал спикер.

Он отметил, что диверсионные группы могут пытаться установить места нахождения украинских военных или совершение диверсионных действий, направленных на поражение Сил обороны, а также наведение средств на местонахождение защитников.