В ОСУВ "Хортиця" підтвердили відхід ЗСУ з Урожайного

Сили оборони України відійшли з Урожайного Донецької області, армія РФ розбила селище майже вщент, зруйновані і позиції українських військових. Аби зберегти особовий склад, командування ухвалило рішення про відхід. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, повідомляє Суспільне.

"Сили оборони через те, що ворог зруйнував в Урожайному майже все, відійшли на інші позиції. Було ухвалено рішення. Для збереження життя і здоров'я наших військовослужбовців, які тримали там оборону" , — повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання.

Рішення про відхід з Урожайного ухвалили, оскільки позиції Сил оборони, як і сам населений пункт, були зруйновані постійними, комбінованими і тривалими обстрілами російських військ, пояснив Волошин.

Він додав, що сам населений пункт також практично повністю знищений, а позиції українських захисників були зруйновані, через що неможливо було продовжувати оборону.