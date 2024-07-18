В ОСУВ "Хортица" подтвердили отход ВСУ из Урожайного

Силы обороны Украины отошли из Урожайного Донецкой области, армия РФ разбила поселок почти дотла, разрушены и позиции украинских военных. Чтобы сохранить личный состав, командование приняло решение об уходе. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, сообщает Суспільне.

"Силы обороны из-за того, что враг разрушил в Урожайном почти все, отошли на другие позиции. Было принято решение. Для сохранения жизни и здоровья наших военнослужащих, державших там оборону" , — сообщил представитель оперативно-стратегической группировки.

Решение об уходе из Урожайного было принято, поскольку позиции Сил обороны, как и сам населенный пункт, были разрушены постоянными, комбинированными и длительными обстрелами российских войск, пояснил Волошин.

Он добавил, что сам населенный пункт также практически полностью уничтожен, а позиции украинских защитников были разрушены, поэтому невозможно было продолжать оборону.