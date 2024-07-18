Рада проголосувала за мораторій на виплати за зовнішнім боргом

Верховна Рада ухвалила закон, що дає Кабінету міністрів право вводити мораторій на виплати за зовнішнім державним боргом до 1 жовтня 2024 року. Про це заявив нардеп Ярослав Железняк, повідомляє Ліга.Фінанси.

Схожий мораторій уже вводився перед реструктуризацією єврооблігацій України у 2015 році.

Зараз Україна готується до нової реструктуризації своїх цінних паперів.

Законопроєкт 11396, яким передбачений мораторій, ухвалити одразу за основу і в цілому.

Він містить дві норми:

1. Надати уряду право на тимчасове призупинення виплат за зовнішнім державним боргом у разі потреби;

"Фактично – якщо офіційна домовленість щодо реструктуризації не буде досягнута до 10 серпня, коли наступить строк купонних виплат за одним із випусків державних єврооблігацій із погашенням у 2026 році" , – пояснила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа.

За її словами, Міжнародний валютний фонд підтримав законопроєкт, оскільки він сприятиме посиленню боргової стійкості України.

2. Дозволити уряду взяти гарантований державою борг Укравтодору (серію єврооблігацій-2021 на загальну суму $700 млн з відсотками) в периметр державного боргу і здійснити його реструктуризацію.

"На жаль, ми вимушені констатувати, що самостійно таку реструктуризацію Агентство відновлення зробити не в змозі, що створює прямий ризик для державного бюджету" , – пояснила Підласа.

У 2015 році закон про мораторій на виплати за державним боргом був ухвалений у травні. Домовленості з кредиторами були досягнуті наприкінці серпня, а реструктуризацію завершили в листопаді.

"[Закон] є важливим елементом реструктуризації, яка дозволить заощадити на платежах з обслуговування й погашення суверенних єврооблігацій понад $10 млрд до кінця 2027 року" , – додала Підласа.