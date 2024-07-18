Рада проголосовала за мораторий на выплаты по внешнему долгу

Верховная Рада приняла закон, дающий Кабинету министров право вводить мораторий на выплаты по внешнему государственному долгу до 1 октября 2024 года. Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк, сообщает Лига.Финансы.

Подобный мораторий уже вводился перед реструктуризацией еврооблигаций Украины в 2015 году.

Сейчас Украина готовится к новой реструктуризации своих ценных бумаг.

Законопроект 11396, которым предусмотрен мораторий, приняли сразу за основу и в целом.

Он содержит две нормы:

1. Предоставить правительству право на временную приостановку выплат по внешнему государственному долгу в случае необходимости;

"Фактически – если официальная договоренность о реструктуризации не будет достигнута до 10 августа, когда наступит срок купонных выплат по одному из выпусков государственных еврооблигаций с погашением в 2026 году" , – пояснила глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа.

По ее словам, Международный валютный фонд поддержал законопроект, поскольку он будет способствовать усилению долговой устойчивости Украины.

2. Разрешить правительству взять гарантированный государством долг Укравтодора (серию еврооблигаций-2021 на общую сумму $700 млн с процентами) в периметр государственного долга и осуществить его реструктуризацию.

"К сожалению, мы вынуждены констатировать, что самостоятельно такую реструктуризацию Агентство восстановления сделать не может, что создает прямой риск для государственного бюджета" , — пояснила Пидласа.

В 2015 году закон о моратории на выплаты по государственному долгу был принят в мае. Договоренности с кредиторами были достигнуты в конце августа, а реструктуризацию завершили в ноябре.

"[Закон] является важным элементом реструктуризации, которая позволит сэкономить на платежах по обслуживанию и погашению суверенных еврооблигаций свыше $10 млрд до конца 2027 года" , — добавила Пидласа.