Зеленський застеріг європейських лідерів від переговорів за спиною України

Президент України Володимир Зеленський закликав європейські країни зберегти єдність у питанні збереження підтримки Києва. Про це він заявив під час саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії, повідомляє Європейська правда.

Український лідер попередив, що лідер РФ Владімір Путін може спробувати зблизитися з окремими країнами або партіями, намагаючись підірвати єдність серед європейських країн.

За його словами, він може спробувати спокусити, чинити тиск або шантажувати, щоб хтось із європейських лідерів зрадив решту.

"Кожен вибирає сам, як діяти, та яку спадщину залишити. Але якщо хтось в Європі намагається вирішувати питання за спинами інших або навіть за рахунок когось іншого, скажімо, України чи інших країн, то чому в такому разі нам узагалі потрібно звертати увагу на таких людей? ЄС та НАТО можуть вирішити питання без таких людей" , – зазначив Зеленський.

Президент раніше заявив, що не вважає, що Орбан може бути посередником у мирному врегулюванні між Україною та Росією. Також він казав, що угорський прем'єр не має достатнього впливу для ведення "переговорів про прининення війни" в Україні.