Зеленский предостерег европейских лидеров от переговоров за спиной Украины
Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейские страны сохранить единство по вопросу сохранения поддержки Киева. Об этом он заявил во время саммита Европейского политического сообщества в Великобритании, сообщает Европейская правда.
Украинский лидер предупредил, что лидер РФ Владимир Путин может попытаться сблизиться с отдельными странами или партиями, пытаясь подорвать единство среди европейских стран.
По его словам, он может попытаться соблазнить, оказывать давление или шантажировать, чтобы кто-то из европейских лидеров изменил всем остальным.
"Каждый выбирает сам, как действовать, и какое наследие оставить. Но если кто-то в Европе пытается решать вопрос за спинами других или даже за счет кого-то другого, скажем, Украины или других стран, то почему в таком случае нам вообще нужно обращать внимание на таких людей? ЕС и НАТО могут решить вопросы без таких людей", – отметил Зеленский.
Президент ранее заявил, что не считает, что Орбан может являться посредником в мирном урегулировании между Украиной и Россией. Также он говорил, что у венгерского премьера нет достаточного влияния для ведения "переговоров о унижении войны" в Украине.