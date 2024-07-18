Безпілотники СБУ атакували базу берегової охорони РФ в Криму – джерело

Морські та повітряні дрони Служби безпеки України вразили базу берегової охорони окупантів на озері Донузлав в Криму.﻿﻿ Про це розповіли співрозмовники в СБУ, повідомляє Українська правда.

Повідомляється, що українські дрони вразили та вивели з ладу штаб з пунктом управління, склад боєприпасів і техніки, електропідстанція, технічні споруди і вогневі позиції ворога.

Також співрозмовник розповів, що минулої ночі окупаційні військово-морські сили РФ намагалися провести навчання із захисту акваторії озера Донузлав, але завдяки українським дронам ці навчання "стали провалом, бо росіяни не змогли захистити навіть свою базу, не кажучи вже про акваторію озера".